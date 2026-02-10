10 февраля, 11:45Политика
ВС РФ нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Покровки и Угроедов
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Покровки и Угроедов. В Харьковской области поражены подразделения ВСУ и бригады теробороны в районах Графского, Петропавловки и других поселений.
Как заявил военный эксперт Василий Дандыкин, противник теряет территорию, живую силу и технику. Главной задачей сейчас являются удары в глубину территории противника. По его словам, в районе Гуляйполя противник уже 3 дня проводит небольшое контрнаступление, пытаясь сковать активность российских войск.
