02 сентября, 22:30

Общество

Медиахолдинг "Москва Медиа" победил в двух номинациях конкурса "Ревизор"

Медиахолдинг "Москва Медиа" победил в двух номинациях конкурса "Ревизор"

Медиахолдинг "Москва Медиа" победил в двух номинациях в конкурсе профессионального мастерства "Ревизор".

Премию в профессиональных кругах называют российским книжным "Оскаром". Эксперты и участники интернет-голосования каждый год выбирают лучших в 10 номинациях.

"Книжным журналистом года" была признана руководитель проекта "Сити" – Евгения Смурыгина. Два радиопроекта: программа "Книжные люди" на "Радио Москвы" и "Что читает Москва" на "Москва FM" победили в номинации – "Лучшие всероссийские проекты по продвижению книги и чтения".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоЕкатерина Кузнеченкова

