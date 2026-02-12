"Новости дня": коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за снегопада в Москве

Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме из-за снегопада в Москве. Работники расчищают тротуары, подходы к остановкам, а также ключевые магистрали. Во дворах жилых домов проводится расчистка пространства для машин скорой помощи и других оперативных служб.

Также ведется контроль за системой водоотведения, в том числе за ливнестоками и колодцами. Подробнее – в программе "Новости дня".