Участок Арбатско-Покровской линии метро открыли после перерыва 12 мая

Движение на участке Арбатско‑Покровской линии московского метро между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" возобновили 12 мая. Станции были закрыты с 30 апреля.

За это время специалисты обновили инженерные системы и провели диагностику путей, оборудования и освещения. Изначально завершить работы планировалось 8 мая, затем срок продлили до 12-го числа. Дополнительное время потребовалось для строительства тоннеля будущей Рублево-Архангельской линии.

