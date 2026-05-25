Сергей Собянин: в Коммунарке построили детский сад с бассейном

Детский сад на 350 воспитанников построили в Коммунарке. О возможностях дошкольного учреждения рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Здание находится на территории крупного жилого комплекса, где уже работают восемь детских садов и четыре школы. Для детей оборудовали спальни, кабинеты развивающих занятий, музыкальный и физкультурный залы, а также бассейн.

Есть медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла. На прилегающей территории обустроили спортивные площадки и 14 прогулочных зон.