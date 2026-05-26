Мэр Москвы рассказал о новых масштабных промышленных инвестпроектах

Москва активно поддерживает инвесторов, которые занимаются масштабными проектами на территории города. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, в 2025 году, например, появились 15 новых высокотехнологичных производств. В районе Очаково-Матвеевское был открыт первый в городе пищевой технопарк "Рябиновая, 44". В Дмитровском районе расширил свои мощности Лианозовский молочный комбинат.

