11:10

Технологии

Сергунина: на Неделе предпринимательства представят роботов столичных компаний

Фото: пресс-служба ДПиИР

28 и 29 мая в рамках технофестиваля Startup Village будет работать интерактивное пространство "РобоМосква. Будущее, которое уже наступает", подготовленное Московским инновационным кластером. Центральным элементом станет выставка роботизированных решений столичных разработчиков, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"В экспозиции в технопарке "Сколково" представят больше 30 роботов разного назначения. Среди них – сервисный помощник с искусственным интеллектом, система транспортировки грузов, робот-уборщик и многое другое. Гости смогут оценить актуальные тренды и увидеть, как инновации делают повседневную жизнь в мегаполисе еще комфортнее", – отметила она.

Одна из компаний презентует антропоморфного робота, способного выполнять роль секретаря, консультанта или преподавателя. Продукт другого предприятия будет полезен во время ремонта. В его функционале такие операции, как покраска стен, нанесение герметика и сварка.

Кроме того, в числе экспонатов – виртуальный тренажер для обучения крановщиков, несколько проектов в сфере логистики, устройство для мониторинга состояния труб изнутри и платформа для сбора урожая.

Помимо выставки, в пространстве обустроят зону медиатехнологий и площадку для делового общения. В первой посетители познакомятся с продуктами, созданными резидентами Креативного кластера. Например, желающие пообщаются с цифровым аватаром или попробуют управлять роботами, которые уже внедрены в городе, в формате видеоигры.

В секторе для предпринимателей можно будет провести переговоры с потенциальными заказчиками, подробнее узнать о московском центре испытаний робототехники и подать заявку на тестирование. Для гостей организуют прямые включения с испытательного полигона, где свои возможности продемонстрируют коммунальные роботы. Для тех, кто захочет понаблюдать за процессом лично, организуют бесплатные шаттлы.

Для посещения интерактивного пространства потребуется предварительная регистрация на сайте события.

Технофестиваль Startup Village станет частью масштабной программы шестой Московской недели предпринимательства, которая открылась в столице сегодня, 25 мая. До 31-го числа запланированы отраслевые форумы, фестивали и конференции с участием экспертов и представителей бизнеса разных отраслей.

Вместе с тем 30 мая в кластере "Ломоносов" состоится День технологий. Он объединит представителей технологических компаний, IT-стартапов, города и образовательных учреждений, а также студентов и начинающих технических специалистов. Центральной темой деловой программы станет кибербезопасность.

