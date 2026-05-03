Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая, 17:59

Город

Три проекта КРТ реализуют на юго-западе и северо-востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичные власти приняли решение о реорганизации нескольких неэффективно используемых территорий города в рамках трех проектов комплексного развития территории (КРТ) на юго-западе и северо-востоке Москвы, передает столичный портал мэра и правительства Москвы.

"Их общая площадь – 5,94 гектара. Сейчас там находятся устаревшие объекты. На реорганизуемых участках планируют построить более 75 тысяч квадратных метров жилья для реализации программы реновации. Территории рядом с будущими домами благоустроят", – говорится в сообщении.

Первая территория площадью 3,87 гектара расположена в Южном Бутове, на Большой Бутовской улице. Здесь планируют возвести 16 тысяч "квадратов" жилой застройки. Еще два участка площадью 1,56 гектара находятся на улице Лескова и Белозерской в Бибиреве. Там возведут еще 46,7 тысячи квадратных метров недвижимости.

Еще две территории площадью 0,51 гектара расположены в Черемушках и Котловке на юго-западе столицы. Оба участка находятся на Зюзинской улице и Севастопольском проспекте соответственно. Их градостроительный потенциал – 12,6 "тысяч" квадратов жилья.

Благодаря реализации трех проектов КРТ новое современное жилье получат ориентировочно более 1,5 тысячи человек. Будет создано более 250 рабочих мест.

Ранее стало известно, что порядка 10 гектаров земли будут реорганизованы в рамках программы КРТ в районе Силино Зеленоградского административного округа. Участок, подпадающий под программу, находится между проспектом Генерала Алексеева и старым липовым парком. Там планируется возведение объектов промышленной и административно-деловой инфраструктуры общей площадью более 106 тысяч квадратных метров.

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика