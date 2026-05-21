"Новости дня": в Даниловском районе построят и реконструируют около 4 км дорог

В Даниловском районе построят и реконструируют более 4 километров дорог. Специалисты завершают проектирование, после чего начнется обновление Летниковской и Дербеневской улиц, а также съезда на Кожевнический Вражек.

Планируется запуск нового маршрута наземного транспорта. Он соединит жилые и деловые кварталы со станцией метро "Павелецкая" и платформой Дербеневская. Работы планируют завершить к 2028 году.

