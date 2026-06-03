Организаторы подготовили более 150 сессий на ПМЭФ-2026

В Санкт Петербурге начал работу Петербургский международный экономический форум. Деловая программа включает более 150 сессий, а участие в форуме примут представители около 130 стран. В этом году он посвящен теме "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему".

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что состав участников форума демонстрирует готовность многих государств развивать партнерство и экономическое сотрудничество.

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