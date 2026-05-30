Мэр Москвы рассказал о строительстве "школы будущего" в Пресненском районе

В Пресненском районе Москвы появится "школа будущего" на 1 100 мест. Сейчас идет проектирование и подготовка к строительству. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Здание в Большом Кондратьевском переулке будет состоять из нескольких смещенных блоков в графитовом, белом и терракотовом цветах. Такое решение позволит разделить внутренние пространства.

