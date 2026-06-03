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03 июня, 13:15

Политика

Песков рассказал о главных темах выступления Путина на ПМЭФ-2026

Песков рассказал о главных темах выступления Путина на ПМЭФ-2026

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Основная часть выступления Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономике, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь пойдет об экономических вопросах и проблемах как в России, так и на международном уровне. При этом внимание уделят и темам, связанным с политикой.

Москва стала одним из активных участников форума. Столица представила масштабный стенд, посвященный ключевым проектам в экономике, транспорте, промышленности, градостроительстве, социальной сфере и жилищно коммунальном хозяйстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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