03 июня, 13:15Политика
Песков рассказал о главных темах выступления Путина на ПМЭФ-2026
Основная часть выступления Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономике, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Речь пойдет об экономических вопросах и проблемах как в России, так и на международном уровне. При этом внимание уделят и темам, связанным с политикой.
Москва стала одним из активных участников форума. Столица представила масштабный стенд, посвященный ключевым проектам в экономике, транспорте, промышленности, градостроительстве, социальной сфере и жилищно коммунальном хозяйстве.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.