29 мая, 13:06

ВС РФ за неделю нанесли 6 ударов по предприятиям ВПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как указали в ведомстве, это стало ответом на террористические атаки противника на гражданские объекты РФ. Для ударов использовались высокоточное оружие и ударные беспилотники.

В результате поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые украинскими военнослужащими, авиабазы, цеха сборки, места хранения и запуска дронов, а также пункты временной дислокации вражеских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Кроме того, средства ПВО сбили 44 управляемые авиабомбы, три крылатые ракеты Storm Shadow, три ракеты большой дальности SCALP, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 2 628 БПЛА самолетного типа, добавили в МО.

За прошедшую неделю ВС РФ заняли 10 населенных пунктов в зоне проведения СВО. Четыре операции прошли только за последние сутки. В ходе действий российских бойцов были взяты под контроль села Караичное и Бударки в Харьковской области, а также Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области.

