Станция столичного метро "Новорижская" готова почти на треть

Станция метро "Новорижская" Рублево-Архангельской линии готова уже почти на треть. Сейчас строители ведут работы на глубине около 15 метров: выносят инженерные коммуникации, монтируют гидроизоляцию и собирают будущую платформу.

Станцию возводят открытым способом между Ильинским шоссе и 23-м километром Новорижского шоссе. Такой метод считается более быстрым и экономичным, поэтому его часто используют при строительстве новых станций метро в столице.

