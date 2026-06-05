Первый центр ментального здоровья для подростков откроют в Москве в этом году. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью на полях Петербургского международного экономического форума. Для взрослых такие центры работают уже два года, и спрос на них достаточно большой.

Среди самых частых жалоб москвичей фобии, депрессии, панические атаки и тревожные расстройства. За два года в центры ментального здоровья обратились более 50 тысяч человек с подобными расстройствами. В этом году запускаются еще два центра: один для взрослого населения и впервые для детей.

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