Сергей Собянин подвел итоги Дней исторического и культурного наследия

Более 20 тысяч человек посетили мероприятия Дней культурного наследия. Как рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, в рамках этой акции для гостей провели около 1 тысячи событий.

По словам мэра, у гостей был уникальный шанс увидеть интерьеры порядка 300 исторических зданий. Это недавно отреставрированные те, которые обычно закрыты для широкой публики. Часть особняков занимают диппредставительства. Кроме того, впервые можно было посетить Центральный музей российского казачества, а также особняк Лемана в Гороховском переулке.

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