Мэр Москвы наградил выдающихся горожан в преддверии Дня России

В преддверии Дня России Сергей Собянин вручил заслуженным жителям Москвы государственные и городские награды. Их удостоены представители сферы образования, медицины, культуры и других.

Мэр подчеркнул, что столичные врачи и учителя каждый день выполняют свою задачу и доказывают, что они действительно одни из лучших в мире.

В ходе мероприятия Собянин наградил москвичей орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью Луки Крымского. Помимо этого, мэр вручил городские награды, ряд жителей получили знаки отличия "За безупречную службу".

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