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02 июня, 21:15

Транспорт

Проходка левого тоннеля началась между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" в Москве

Проходка левого тоннеля началась между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" в Москве

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Началась проходка левого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" на Бирюлевской линии метро в Москве. Путь под землей прокладывает тоннелепроходческий комплекс "Елена", которому предстоит пройти почти 1,5 километра.

Завершить сооружение тоннелей на участке от планируют в следующем году. Бирюлевскую ветку будут запускать поэтапно. К 2028 году планируют открыть участок от "ЗИЛ" до "Курьянова", а еще через год линию продлят до Бирюлева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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