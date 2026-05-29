Автоюрист заявил, что постоплата парковок позволит сократить число штрафов

Проект Минтранса России о постоплате парковок позволит сократить число штрафов, считает автоюрист и адвокат Сергей Радько. Речь идет о законопроекте, предполагающем возможность оплаты парковки в течение суток после завершения стоянки.

По словам Радько, 5 минут на оплату часто не хватает из-за сбоев навигации и интернета, из-за чего водители получают штрафы даже при небольшой задержке. Постоплата в течение суток сделает систему удобнее, отметил эксперт.

