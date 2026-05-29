Москвичи могут открыть дворовый шлагбаум с помощью смартфона. В приложении "Парковки России" заработал новый функционал. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в приложение, открыть раздел "Шлагбаумы" и авторизоваться через аккаунт на mos.ru.

После этого отобразятся шлагбаумы, привязанные к адресу пользователя. Остается только выбрать нужное устройство и нажать кнопку "Проезд открыт". Отмечают, что функция доступна только в обновленной версии приложения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.