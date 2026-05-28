Штрафы за нарушения ПДД направят на ремонт дорог в России

Штрафы за нарушения ПДД в России больше не будут уходить в общий бюджет. Их направят исключительно на ремонт и благоустройство дорог. Соответствующие поправки планируют внести уже в этом году.

Регионы смогут использовать средства, полученные от штрафов, для устранения аварийных участков и улучшения схем движения. Инициатива призвана сделать дороги безопаснее для всех участников движения.

