28 мая, 06:15Транспорт
Штрафы за нарушения ПДД направят на ремонт дорог в России
Штрафы за нарушения ПДД в России больше не будут уходить в общий бюджет. Их направят исключительно на ремонт и благоустройство дорог. Соответствующие поправки планируют внести уже в этом году.
Регионы смогут использовать средства, полученные от штрафов, для устранения аварийных участков и улучшения схем движения. Инициатива призвана сделать дороги безопаснее для всех участников движения.
