"Новости дня": электробусы вышли на маршрут № 27 в трех округах столицы

Электробусы вышли на маршрут № 27 в трех округах столицы. Путь соединяет шесть районов Москвы – Аэропорт, Беговой, Пресненский, Тверской, Хорошёвский и Хорошёво-Мнёвники.

Остановки расположены около школ, поликлиник, а также парков, поэтому многие выбирают именно наземный маршрут как альтернативу метро. Все электробусы оснащены системами климат-контроля, разъемами для зарядки гаджетов, электронными табло с названием всех остановок и временем в пути.

