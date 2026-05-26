26 мая, 07:15Транспорт
МВД России планирует поэтапно допускать новичков к управлению авто в 2027 году
МВД России планирует поэтапно допускать новичков к управлению авто в 2027 году. По мнению властей, недостаточно просто получить права и сразу сесть за руль.
Такие правила уже действуют в Европе. Например, новичку ограничивают максимальную скорость, запрещают водить в ночное время, а также ограничивают количество пассажиров. Как это будет реализовано в России, пока неизвестно. Однако новая мера закреплена в правительственном плане.
