МВД России планирует поэтапно допускать новичков к управлению авто в 2027 году. По мнению властей, недостаточно просто получить права и сразу сесть за руль.

Такие правила уже действуют в Европе. Например, новичку ограничивают максимальную скорость, запрещают водить в ночное время, а также ограничивают количество пассажиров. Как это будет реализовано в России, пока неизвестно. Однако новая мера закреплена в правительственном плане.

