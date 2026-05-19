Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 16:01

Мэр Москвы

Собянин рассказал о благоустройстве территорий вблизи транспортных объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2026 году в Москве благоустроят около 40 территорий вокруг транспортных объектов, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Мэр отметил, что в ходе работ обустраивают удобные маршруты от жилых домов до станций, создают новые места отдыха, зоны для занятий спортом, детские площадки и территории для выгула собак. Воздушные провода убирают под землю – в специальные трубы, защищающие от повреждений.

"По возможности расширяем тротуары. Обновляем остановочные павильоны. Устанавливаем современные энергоэффективные фонари, а на пешеходных переходах – опоры контрастного света", – подчеркнул глава города.

В текущем году планируется благоустроить территории около трех станций строящейся Рублево-Архангельской линии метро: "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева". Также будет приведен в порядок сквер "Колобок" с расположенной в нем детской площадкой – в Новохорошевском проезде у станции "Народное Ополчение". Около станции "Бульвар Генерала Карбышева" обновят две детские площадки.

Кроме того, работы пройдут возле двух пересадочных узлов – "Южная" и "Речной вокзал". До этого около Речного вокзала уже была обновлена часть Фестивальной улицы – от Ленинградского шоссе до Смольной улицы. В этом году запланирован следующий участок – от улицы Ляпидевского до Клинской.

"В программу этого года включены также станции МЦД. Возле пяти из них – городского вокзала Беговая, станций МЦД-2 Царицыно и Щербинка, МЦД-3 Грачевская и Моссельмаш – пройдут вторые этапы благоустройства", – отметил Собянин.

Начнется и благоустройство территорий, прилегающих к станциям МЦД-2 Бутово, Гражданская, Волоколамская и МЦД-1 Москва-Сити.

В частности, у станции Бутово будет обновлен сквер имени Конструктора Симонова. У станции Гражданская в Чуксином тупике планируется организовать автобусную остановку. Около Волоколамской появится небольшой спортивный кластер: скейт-парк, площадка для волейбола и баскетбола, а также столы для пинг-понга.

Продолжится и благоустройство объектов трамвайной инфраструктуры. На остановках будут оборудованы удобные приподнятые платформы.

Ранее сообщалось, что в столице обновят парк "Красная Пресня" в рамках программы благоустройства городских зон отдыха. Уточнялось, что главная задача специалистов – не только создать современное, функциональное пространство для отдыха, но и сохранить историческую аутентичность.

Читайте также


мэр Москвыгородблагоустройство

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика