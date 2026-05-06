"Новости дня": столица получит 700 новых вагонов метро "Москва-2026" в ближайшие два года

Столичное метро продолжает масштабное обновление парка подвижного состава в рамках программы "Москва-2026". По словам первого заместителя начальника службы подвижного состава ГУП "Московский метрополитен" Антона Мокрушина, в ближайшие два года город получит около 700 новых вагонов.

Они завершат обновление Замоскворецкой линии, а также будут эксплуатироваться на новой Рублево-Архангельской линии.

Сергей Собянин сообщил, что для Замоскворецкой линии уже принято 96 вагонов модели "Москва-2026". Перед выходом на линию каждый состав проходит обязательную обкатку.


