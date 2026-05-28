"Новости дня": на Москворецкой набережной в Москве начали обновление дорожного покрытия

На Москворецкой набережной в Москве начались работы по замене асфальта на участке протяженностью более 1 километра. Последний раз покрытие на данном участке обновляли 4 года назад, при этом нормативный срок службы слоя износа составляет около 8 лет в зависимости от интенсивности движения.

Специалисты уточнили что на участке укладывают новый верхний слой асфальта или защитную смесь, которая снижает воздействие воды и износа на основное покрытие. Работы направлены на повышение долговечности дороги и улучшение условий движения транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.