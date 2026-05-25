В районе Москвы ограничат полеты гражданской авиации до 5,1 тысячи метров

В московской воздушной зоне в начале июня введут запрет на полеты гражданских судов до 5,1 тысячи метров. Об этом сообщили в Межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов.

Ограничения будут действовать до границ с Белоруссией, а также Ярославской, Нижегородской и Тамбовской областями.

При этом запрет не будет распространяться на регулярные и чартерные рейсы, санавиацию, а также полеты, выполняемые в рамках госзаказов и авиационно-химических работ.