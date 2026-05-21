"Московский патруль": число аварий в РФ с самокатами выросло на 8% с начала года

Больше 500 человек пострадали, 5 погибли в авариях с участием средств индивидуальной мобильности за первые четыре месяца 2026 года. Общероссийскую статистику опубликовала Госавтоинспекция.

Число аварий выросло на 8 процентов, несмотря на то что зимой самокатов было мало. Больше всего ДТП случилось в Москве, что объяснимо, так как в столице живут 13 миллионов человек.

