Собянин: новый участок МСД улучшит транспортное обслуживание 700 тыс человек

Строительство финального участка Московского скоростного диаметра (МСД) на юге столицы завершится уже в этом году, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Новый участок сократит перепробег на 2 километра и улучшит транспортное обслуживание более 700 тысяч жителей.

В составе проекта будет построено и реконструировано 7,7 километра дорог, строительная готовность объекта составляет 55%. По словам экспертов, новый участок МСД сможет сократить время в пути в среднем на 7 минут.

