20 мая, 15:55

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве новой станции метро "Достоевская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве активно продолжается возведение станции "Достоевская" Кольцевой линии метро. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

В настоящий момент специалисты завершили проходку 6-го шахтного ствола, в ходе которой было установлено 43 чугунных кольца диаметром 6 метров и высотой 1 метр каждое.

Все работы, как подчеркнул мэр, выполнялись вручную, без использования средств малой механизации. Отдельно он обратил внимание на сложные грунтовые условия, в которых строители прокладывали шахту с помощью отбойных молотков.

"Именно через этот ствол будут возводить станционный комплекс, включая платформенный участок. Затем шахту ликвидируют", – пояснил градоначальник.

Завершение всех мероприятий на "Достоевской" запланировано на 2030 год. Этот проект стал одним из самых сложных в столичной подземке, так как работы ведутся в условиях плотной городской застройки, наличия множества инженерных коммуникаций и обильного водопритока.

Данная станция станет 13-й на Кольцевой линии, являющейся одной из самых востребованных в столичном метро. У пассажиров появится новый пересадочный узел на Люблинско-Дмитровскую линию, что позволит тысячам москвичей выбирать более удобные маршруты поездок, заключил Собянин.

Ранее глава Москвы объявил о начале проходки правого тоннеля между станциями "Ватутинки" и "Кедровая" Троицкой линии метро. Тоннель между ними будет прокладываться с помощью щита "Натали".

Работы будут вестись рядом с Калужским шоссе на глубине до 32 метров. Мероприятия планируется завершить в следующем году.

