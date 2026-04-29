29 апреля, 15:22

Возгорание в здании на севере Москвы возникло из-за неисполнения противопожарных норм

СК назвал причину пожара в здании на севере Москвы

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Непосредственной причиной пожара в строящемся здании на севере Москвы стало системное неисполнение противопожарных норм. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Речь идет о неисполнении требований в области пожарной безопасности, охраны труда и строительных норм со стороны должностных лиц застройщика, технического заказчика и генподрядчика.

В частности, в здании не было функционирующих систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, также одна из двух эвакуационных лестниц оказалась заблокирована, что не позволило людям вовремя эвакуироваться.

Кроме того, причиной трагедии стало несанкционированное складирование легковоспламеняющихся материалов и расположение на одном из этажей здания около 20 бытовок, возведенных из горючего материала без окон и систем вентиляции.

ЧП произошло 28 апреля в строящемся административно-бытовом здании в районе Аэропорт. На третьем этаже начался пожар, сопровождавшийся густым дымом и стремительным распространением огня.

Позже возгорание удалось ликвидировать. В результате ЧП погибли восемь человек. Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. В рамках расследования были задержаны пять человек, включая бенефициара и гендиректора компании застройщика, а также директора по строительству, руководителя отдела общестроительных работ и производителя работ генподрядчика.

