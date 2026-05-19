Столичное метро получит более 700 новых вагонов в ближайшие два года

В течение ближайших двух лет в московском метро планируют запустить более 700 новых вагонов. В первую очередь они поступят на Замоскворецкую, Троицкую и Рублево‑Архангельскую линии.

Сборка вагонов проходит на заводе "Метровагонмаш" в Мытищах. Здесь же проектируют составы и дорабатывают решения предыдущих поколений. На изготовление одного вагона уходит около недели – от металлического каркаса до полностью готового подвижного состава.

