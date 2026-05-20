Новый колледж в Коммунарке построят в стиле русского авангарда

В Москве построят еще 7 инновационных колледжей. Один из новых образовательных комплексов появится в Коммунарке. Колледж выполнят в стиле русского авангарда. Учреждение будет рассчитано более чем на 16 тысяч студентов.

Они смогут обучаться по направлениям строительства, промышленности, IT, транспорта и креативных индустрий. В колледже создадут современные лаборатории, мастерские и полигон для подготовки специалистов строительных профессий. Комплекс будет состоять из 4 корпусов.

