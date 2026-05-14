Школьники из Подмосковья получат 100 тыс рублей за высокие баллы ЕГЭ

Школьники из Подмосковья получат 100 тысяч рублей за высокие баллы ЕГЭ. Об этом сообщили в Московской областной думе.

Для этого необходимо сдать минимум 2 экзамена на 100 баллов каждый. В 2025 году максимальное количество баллов по двум и более предметам набрал 31 выпускник . Экзамены в школах начнутся уже 1 июня.

Насколько эта практика эффективна? Стоит ли выплачивать денежное вознаграждение за успешную сдачу экзаменов? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.