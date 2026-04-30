30 апреля, 07:45
Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ-2026 в России
Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ-2026 в России. Организаторы и охрана не должны прикасаться к сдающим и их вещам.
Если сработает металлоискатель, участнику предложат добровольно сдать предмет, вызывающий сигнал, в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему.
При отказе сдать запрещенную вещь школьника не пустят в пункт проведения экзамена. Прийти на сдачу в резервные сроки можно будет только по решению председателя Государственной экзаменационной комиссии.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.