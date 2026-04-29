На ЕГЭ начали применять систему видеонаблюдения с искусственным интеллектом. ИИ автоматически выставляет метку, отслеживая нетипичные действия участников экзамена, например использование шпаргалок или микронаушников.

После этого все метки проверяются людьми. В 2026 году искусственный интеллект уже выявил нарушителя, и после перепроверки было подтверждено, что у участника экзамена был с собой гаджет.

