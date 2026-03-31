Социальные льготы могут начать предоставлять россиянам при оплате картой "Мир"

Эксперимент по предоставлению социальных льгот при оплате картой "Мир" предлагают начать с 1 июля. С инициативой выступили в Минцифры РФ.

По замыслу авторов идеи, это будут скидки на покупки в магазинах и аптеках, проезд в общественном транспорте, а также на походы в музеи и театры. Льготы будут распространяться на многодетные семьи, пенсионеров, инвалидов и студентов.

