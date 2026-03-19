"Новости дня": социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля. Это произойдет в проактивном режиме. Подавать заявление на повышение выплат не нужно.

Уровень индексации определили исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Повышать решили на 6,8%. Прибавка коснется более 4 миллионов человек.

Это касается в том числе людей с ограничением по здоровью, детей-сирот и тех, кто потерял кормильца, а также россиян без трудового стажа или с его недостатком для назначения страховой пенсии.

