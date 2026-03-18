Бизнесменами в России чаще всего становятся Карины и Артуры

Бизнесменами в России чаще всего становятся люди по имени Карина и Артур, а также Эдуарды и Тимуры. Необычной статистикой поделился один из банков.

Артуры предпочитают строительство автомобильных и железных дорог, а Карины – фотографию. ИП в основном регистрируют Александры, Елены и Дмитрии. Подсчет по именам делали, опираясь на единый реестр предпринимателей и с корректировкой на популярность имен в России в целом.

