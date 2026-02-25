Новый сезон национальной премии "Вызов" стартовал в Москве

В Москве стартовал новый сезон национальной премии "Вызов". Премия вручается за научные разработки, способные изменить жизнь людей к лучшему, с горизонтом внедрения до 10 лет. Она имеет международный статус и носит неофициальное название "Научный Оскар".

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко обратил внимание на впечатляющие экспонаты, представленные на стендах. Среди самых ярких разработок он выделил биоэкоавтономные станции. В сочетании с ядерным реактором малой мощности они позволяют осваивать труднодоступные места для жизни.

