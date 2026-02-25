Форма поиска по сайту

25 февраля, 00:15

Наука

Новый сезон национальной премии "Вызов" стартовал в Москве

Новый сезон национальной премии "Вызов" стартовал в Москве

Новости мира: архив с миллионами файлов об НЛО исчез после указа Трампа

В Китае создали новый сорт томатов с ароматом попкорна

Трамп поручил Пентагону рассекретить все документы об инопланетянах и НЛО

Форум будущих технологий стартует в Москве 25 февраля

На Земле зафиксированы колебания, провоцирующие шум в ушах

Разработки столицы для биоэкономики представят на Форуме будущих технологий

Москвичи увидят большой парад планет в конце февраля

Новости мира: 5 человек погибли при взрыве цистерны с топливом в Сантьяго

"Мослекторий": Семен Федосеев – об оружии

В Москве стартовал новый сезон национальной премии "Вызов". Премия вручается за научные разработки, способные изменить жизнь людей к лучшему, с горизонтом внедрения до 10 лет. Она имеет международный статус и носит неофициальное название "Научный Оскар".

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко обратил внимание на впечатляющие экспонаты, представленные на стендах. Среди самых ярких разработок он выделил биоэкоавтономные станции. В сочетании с ядерным реактором малой мощности они позволяют осваивать труднодоступные места для жизни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

