Около 4 тысяч человек эвакуировали в США во время пожара

Масштабные пожары произошли в американском штате Оклахома. Эвакуация затронула около 4 тысяч человек, сообщают местные телеканалы со ссылкой на власти штата.

Отмечается, что ситуация с пожаром в городе Вудворд развивается "по худшему сценарию". Огонь охватил более 60 тысяч гектаров, есть пострадавшие среди пожарных. Пламя уже перекинулось на территории в штатах Техас и Канзас, там тоже проводят эвакуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

