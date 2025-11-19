Собянин: треть компаний малого и среднего бизнеса в Москве возглавляют женщины

Треть малого и среднего бизнеса в Москве возглавляют женщины, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ ко Дню Международного женского предпринимательства.

По словам мэра, каждая пятая из женщин-руководительниц возглавляет промышленное предприятие. Среди них – производство лекарственных препаратов для лечения болезней дыхательных путей, кардиологических, онкологических заболеваний, изделий для эстетической медицины, ортопедической обуви и адаптивной одежды. Кроме того, женщины в Москве развивают проекты в сфере выпуска продуктов питания и создают авторские бренды парфюмерии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.