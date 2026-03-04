Собянин: малый бизнес – один из главных партнеров столицы в решении разных задач

Более 900 тысяч субъектов малого предпринимательства зарегистрировано в Москве. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин. На них занято почти 4 миллиона человек. Столь масштабная база превращает малый бизнес в одного из ключевых партнеров города.

В прошлом году столица заключила с предпринимателями почти 270 тысяч контрактов. Лидирующие категории товаров и услуг включают медицинские изделия и лекарства, хозтовары и бытовую технику, образовательные услуги, а также информационно-технологические товары.

