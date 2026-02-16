Собянин: к московскому порталу поставщиков присоединилась Курская область

Курская область присоединилась к столичному порталу поставщиков. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что это уже 44-й регион-заказчик на платформе. Подключение Курской области состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве – его подписали прошлой осенью.

Теперь государственные и муниципальные учреждения региона смогут приобретать товары и услуги из других субъектов по оптимальным ценам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.