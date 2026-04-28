На портале "Госуслуги" появится новая кнопка для жалоб на ложные просьбы отключить VPN

На портале "Госуслуги" появится новая кнопка для жалоб. Пользователи смогут сообщать о случаях, когда сайты или приложения ошибочно просят отключить VPN, хотя он не используется. Об этом сообщили в Минцифры.

В министерстве также посоветовали обращаться в поддержку сервисов, которые предупреждают об установленном VPN-соединении, даже если его нет. На данный момент многие российские платформы ограничивают доступ для пользователей, применяющих VPN. Как отметили в Минцифры, ограничения для них вводят ради того, чтобы обезопасить предоставляемую ими информацию.

