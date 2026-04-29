В соцсетях завирусились рисунки и записи древнерусского школьника Онфима. Мальчик жил на территории современной Новгородской области примерно в 13 веке. Судя по почерку, как выяснили специалисты, ему было 6–7 лет. Он обучался грамоте и переписывал псалмы.

Во время уроков он разрисовывал берестяные грамоты. Его любимыми темами были лошади, воины в шлемах и существа, похожие на монстров. Также он писал на полях "Я – зверь" и путал буквы.

