В Москве 27 апреля установлены сразу три погодных рекорда

В Москве 27 апреля зафиксированы сразу три погодных рекорда. За сутки выпало 16 миллиметров осадков, что больше прежнего максимума в 14,7 миллиметра, установленного в 1880 году.

Атмосферное давление снизилось до 724,9 миллиметра ртутного столба. Это ниже рекордного значения 729,9 миллиметра, зафиксированного в 1971 году.

Высота снежного покрова достигла 12 сантиметров. Этот показатель превысил рекорд 1991 года, когда высота снега составляла 10 сантиметров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.