Экстремальная погода привела к повреждению автомобилей в Москве

Экстремальная погода в Москве привела к повреждению множества автомобилей. Автоэксперт Павел Федоров указал, что большинство москвичей уже поменяли резину с зимней на летнюю. Выпавший снег является не плотным зимним полотном, а кашей и шугой, где осадки смешаны с водой.

На хороших зимних шинах можно чувствовать себя неуверенно, подчеркнул специалист. Он рекомендовал держать дистанцию с другими авто на дороге, не совершать резких движений и не пытаться проезжать на мигающий зеленый сигнал светофора.

