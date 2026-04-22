На Московских трамвайных диаметрах ввели цветное отображение маршрутов

На Московских трамвайных диаметрах внедрили цветное отображение номеров маршрутов. Маршрут Т1 обозначается зеленым цветом, а Т2 – красным. Цветные указатели установили на 100 автономных трамваях.

Различать трамваи стало проще благодаря подсветке маршрутов. На трамваях "Львенок-Москва" она есть как снаружи, так и внутри, а на модернизированных трехсекционных "Витязь-Москва" – только в салоне.

