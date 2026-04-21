На Калужско-Рижской линии метро запустили поезд, посвященный Киностудии Горького. Одной из старейших киностудий России исполняется 111 лет.

Богатую историю отразили в оформлении состава. В нем использовали архивные фотографии советских и российских актеров, которые принимали участие в съемках культовых кинокартин. Во время поездок пассажиры смогут по-новому открыть для себя знакомые фильмы.

